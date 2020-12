Renzi diserta la verifica. Con il solito penultimatum. Per non mollare il Governo Matteo vuole il Mes. M5S: “Così vuole riparare ai 16 miliardi di tagli agli ospedali che ha fatto” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si conosceva da giorni il calendario della verifica di Governo: ieri al premier toccava vedere Italia viva. Ma i Renziani, a poche ore dalla temuta resa dei conti, hanno fatto sapere che no, non ci sarebbe stato nessun vertice. Il motivo ufficiale è l’assenza della ministra Teresa Bellanova. “Lo sapeva anche il presidente del Consiglio che il capo delegazione di Iv era a Bruxelles, si erano sentiti: evidentemente non si sono capiti. Sicuramente un fraintendimento”, si giustifica Ettore Rosato. Il faccia a faccia è stato rinviato a giovedì. Ma resta il sospetto che il leader di Rignano abbia fatto slittare l’incontro per far crescere la tensione e tenere tutti sulla corda per altre 48 ore. Uno spazio utile a far risuonare, se possibile ancora più forte, le sue minacce. Matteo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si conosceva da giorni il calendario delladi: ieri al premier toccava vedere Italia viva. Ma iani, a poche ore dalla temuta resa dei conti, hannosapere che no, non ci sarebbe stato nessun vertice. Il motivo ufficiale è l’assenza della ministra Teresa Bellanova. “Lo sapeva anche il presidente del Consiglio che il capo delegazione di Iv era a Bruxelles, si erano sentiti: evidentemente non si sono capiti. Sicuramente un fraintendimento”, si giustifica Ettore Rosato. Il faccia a faccia è stato rinviato a giovedì. Ma resta il sospetto che il leader di Rignano abbiaslittare l’incontro per far crescere la tensione e tenere tutti sulla corda per altre 48 ore. Uno spazio utile a far risuonare, se possibile ancora più forte, le sue minacce....

clikservernet : Renzi diserta la verifica. Con il solito penultimatum. Per non mollare il Governo Matteo vuole il Mes. M5S: “Così v… - Noovyis : (Renzi diserta la verifica. Con il solito penultimatum. Per non mollare il Governo Matteo vuole il Mes. M5S: “Così… - PartigPERTINI : RT @fasulo_antonio: Diserta la verifica della maggioranza e spara l'ennesima penultimatum a #Conte. L'ultimo diktat di #Renzi per non manda… - DomRaimondi1 : RT @fasulo_antonio: Diserta la verifica della maggioranza e spara l'ennesima penultimatum a #Conte. L'ultimo diktat di #Renzi per non manda… - fasulo_antonio : Diserta la verifica della maggioranza e spara l'ennesima penultimatum a #Conte. L'ultimo diktat di #Renzi per non m… -