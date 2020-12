Renzi a Conte: «Chi è il genio che vuole dare 18 miliardi alla parità di genere e solo 9 alla Sanità?» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una serie di interventi e interviste. Renzi chiarisce la sua posizione e si scaglia ancora contro Conte. «Nel caso in cui non ci troviamo d’accordo con lui», dice al Tg5, «noi non ci facciamo comprare con due poltrone. Anzi, siamo disponibili a lasciare quella che abbiamo. Noi non siamo alla ricerca di uno sgabello». Quindi no al rimpasto? «È un’assurdità pensare di risolvere un problema politico con uno scambio di poltrone». Se ci fosse una crisi «c’è una cosa più importante del Pd» che parla di voto anticipato. Ossia, «c’è la Costituzione che prevede che si vada in Parlamento a vedere se ci sono i numeri per un’altra maggioranza». Renzi: sbagliato scegliere tra gli amici degli amici Poi l’affondo, stavola a Carta Bianca. «Mettere 300 consulenti, scelti magari tra gli amici degli amici, non è proprio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una serie di interventi e interviste.chiarisce la sua posizione e si scaglia ancora contro. «Nel caso in cui non ci troviamo d’accordo con lui», dice al Tg5, «noi non ci facciamo comprare con due poltrone. Anzi, siamo disponibili a lasciare quella che abbiamo. Noi non siamoricerca di uno sgabello». Quindi no al rimpasto? «È un’assurdità pensare di risolvere un problema politico con uno scambio di poltrone». Se ci fosse una crisi «c’è una cosa più importante del Pd» che parla di voto anticipato. Ossia, «c’è la Costituzione che prevede che si vada in Parlamento a vedere se ci sono i numeri per un’altra maggioranza».: sbagliato scegliere tra gli amici degli amici Poi l’affondo, stavola a Carta Bianca. «Mettere 300 consulenti, scelti magari tra gli amici degli amici, non è proprio ...

