Regina Elisabetta II/ Lo staff in rivolta: "No alla quarantena per il Natale reale" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Regina Elisabetta dovrà trascorrere il Natale al Castello di Windsor. Il personale di Sandringham ha detto no alla quarantena preventiva di quattro settimane. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ladovrà trascorrere ilal Castello di Windsor. Il personale di Sandringham ha detto nopreventiva di quattro settimane.

