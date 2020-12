sportface2016 : #Reggina, ufficiale: #Baroni è il nuovo allenatore - sportli26181512 : Reggina, Marco Baroni è il nuovo allenatore: è ufficiale: Dopo l’esonero di Toscano, i calabresi hanno annunciato i… - SkySport : Reggina, Marco Baroni è il nuovo allenatore: è ufficiale - Mediagol : #SerieB, ora è ufficiale: Marco Baroni è il nuovo allenatore della #Reggina, oggi la presentazione - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - L'ex bianconero Baroni è il nuovo allenatore della Reggina -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina ufficiale

Cambio in panchina per la Reggina, che si affida a Marco Baroni per risollevare le sorti di un campionato partito in salita.... con 10 punti Marco Baroni è il nuovo allenatore della Reggina. A comunicarlo è stato il club calabrese, con una nota ufficiale pubblicata sul sito della società, in cui si specifica che ...