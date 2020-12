Reggina | Baroni si presenta | “Metterò l’elmetto | invertire la rotta è possibile”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) "Sono convinto che si potràla, con umiltà".Lo ha detto Marco. Il nuovo allenatore della, scelto dal club amaranto dopo l'esonero di Domenico Toscano a seguito di un avvio di stagione tutt'altro che positivo, si èto ai microfoni della stampa. Il tecnico fra le altre ex Benevento e Frosinone ha firmato un contratto che lo legherà allafino al 30 giugno 2021."Non c'è voluto molto per trovare l'accordo. Quando c'è condivisione di obiettivi, diventa facile. Mi ha convinto la voglia, la determinazione che il presidente ha messo in quest'anno e mezzo. E poi, il calore di questa piazza non lascia indifferente nessun allenatore. Ho il massimo rispetto di chi fino adesso ha lavorato. C'è da fare delle valutazioni per correggere il sistema di ...