Recovery | Benifei Pd | ' Lega si astiene di nuovo su fondi a Italia'

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Ennesima scelta sciagurata dellaall'Europarlamento sul futuro bilancio dell'Ue e sulplan. Un'astensione vergognosa che dimostra, per l'ennesima volta, come lastia facendo opposizione non al governo, ma al popolono”, dichiara Brando, capodezione eurodeputati del Pd. “Per capire la gravità di questa astensione è necessario ricordare che il bilancio UE fornisce aiuto ai cittadini europei, alle imprese, ai giovani, alle persone più bisognose, alla ricerca, alla cultura, ai settori chiave della nostra economia come la ristorazione, il turismo, le piccole medie imprese, le famiglie. Con che coraggio lapuò continuare a presentarsi alla porta deglini per chiedere il loro voto?", ...