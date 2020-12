Record di giornalisti in prigione, il 2020 si conferma “annus horribilis” anche per la libertà di stampa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In tutto il mondo sono 274 i giornalisti finiti in carcere nel 2020, che si conferma un anno da dimenticare anche per la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero. A rivelare questo triste Record è un nuovo rapporto del Committee to protect journalist (Comitato per la protezione dei giornalisti), che come ogni anno ha stilato il dossier per valutare la situazione dei diritti dei giornalisti in tutti i Paesi. La cifra, inoltre, non tiene conto di coloro che sono stati arrestati e rilasciati. Il primato, se così si può definire, spetta alla Cina per il secondo anno di fila, con 47 giornalisti finiti dietro le sbarre. Dietro al gigante asiatico ci sono la Turchia con 37 arresti, Egitto con 27 e Arabia Saudita con ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In tutto il mondo sono 274 ifiniti in carcere nel, che siun anno da dimenticareper ladie di manifestazione del pensiero. A rivelare questo tristeè un nuovo rapporto del Committee to protect journalist (Comitato per la protezione dei), che come ogni anno ha stilato il dossier per valutare la situazione dei diritti deiin tutti i Paesi. La cifra, inoltre, non tiene conto di coloro che sono stati arrestati e rilasciati. Il primato, se così si può definire, spetta alla Cina per il secondo anno di fila, con 47finiti dietro le sbarre. Dietro al gigante asiatico ci sono la Turchia con 37 arresti, Egitto con 27 e Arabia Saudita con ...

