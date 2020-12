Rally Svezia 2021 | evento cancellato a causa del Coronavirus

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildiè stato. L’appuntamento del Mondiale WRC in programma dall’11 al 14 febbraionon si svolgerà adella situazione nel paese scandinavo legata al. Insono aumentati i contagi e sono state avviate nuove pesanti restrizioni da parte del governo. Questo il commento del Il CEO delGlenn Olsson: “Gli organizzatori deldi, la FIA e l’organizzatore del WRC comprendono pienamente che la salute della popolazione locale è di primaria importanza e sono impegnati in un’azione collettiva di assistenza per proteggere sia la comunità Värmland che la famiglia del WRC”. Resta ancora da capire se ci sarà un buco nel calendario o se si cercherà una tappa ...

Automoto_it : Mentre si prova e sulle strade del Montecarlo è già 2021, la stagione sembra avere uno stop neanche per le consegue… - EstebBeltramino : Pericolo pandemia: salta il Rally di Svezia e Monza spera #motori #automobilismo - motorionline : #WRC | La pandemia mette alle strette anche il #WRC2021: annullato il #RallySweden previsto a febbraio, ma potrebbe… - giuseppecorona : Rally di Svezia 2021 annullato a causa del Sars-Cov2. Ma il modello svedese... Dove é finito? - thelastcornerit : WRC, il Rally Svezia viene cancellato per il 2021! - -

