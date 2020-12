Ragazza di 24 anni sposa la sua valigetta: “Mi sono innamorata e…” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rain Gordon è una Ragazza di 24 anni con una passione smisurata per moltissimi oggetti. Il suo amore per le cose inanimate è diventato talmente grande da decidere di sposare la sua valigetta. La ventiquattrenne racconta di aver conosciuto il suo futuro sposo in un negozio di ferramenta e di essersi innamorata follemente di “lui” … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Rain Gordon è unadi 24con una passione smisurata per moltissimi oggetti. Il suo amore per le cose inanimate è diventato talmente grande da decidere dire la sua. La ventiquattrenne racconta di aver conosciuto il suo futuro sposo in un negozio di ferramenta e di essersifollemente di “lui” … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

mfila267 : Molti credono che la canzone d’amore per eccellenza di Vasco sia “Albachiara”. Non tutti sanno che, dopo 4 anni, in… - liamshugsx : @harleeeyqueen Ma scusa se ti senti a disagio per determinate battute ritengo che una ragazza di 30 anni possa anch… - tracciadite_ : E ti sei indurita negli anni, eh? Tanto che i bambini a volte Ti scambiano per un tronco E dicono alle madri 'Mamma… - sparisciporcod : RT @NanaKleinfraink: Questi sono i commenti su Giulia da parte di alcune persone che sono qui sopra, non nomino il fandom, ma sapete già di… - archbiss : @selinapersonal Dopo due anni dal vaccino biotech della Pfizer la ragazza ebbe il sospetto di un effetto collaterale... ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza anni Abbigliamento rubato su corso Mazzini, arrestata una ragazza di 29 anni Cosenza Channel ‘Non vedevo da anni a Lugano gruppi così grandi di giovani’

Assembramenti alla pensilina, parla la coordinatrice del Servizio prossimità della Città: ‘Positivo che sia tornata la voglia di vedersi, ma non ora’ ... Giussano, malore nella seduta maratona per il bilancio. Consigliere in ospedale

Gravi criticità sulla linea ferroviaria Milano-Monza-Chiasso per le conseguenze dell’investimento mortale di una persona nei pressi della stazione di Desio. L’allarme è scat ... Assembramenti alla pensilina, parla la coordinatrice del Servizio prossimità della Città: ‘Positivo che sia tornata la voglia di vedersi, ma non ora’ ...Gravi criticità sulla linea ferroviaria Milano-Monza-Chiasso per le conseguenze dell’investimento mortale di una persona nei pressi della stazione di Desio. L’allarme è scat ...