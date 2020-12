Raffaella Fico lasciata da un giorno all’altro dal fidanzato: “Cuore spezzato” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nota per aver preso parte all’ottava edizione del Grande Fratello, Raffaella Fico è finita di recente al centro dell’attenzione per via della fine della sua storia d’amore con Giulio Fratini. Raffaella Fico e Giulio Fratini Diventata nota per aver partecipato all’ottava edizione del Grande Fratello, Raffaella Fico ha preferito uscire dal mondo dello spettacolo per L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nota per aver preso parte all’ottava edizione del Grande Fratello,è finita di recente al centro dell’attenzione per via della fine della sua storia d’amore con Giulio Fratini.e Giulio Fratini Diventata nota per aver partecipato all’ottava edizione del Grande Fratello,ha preferito uscire dal mondo dello spettacolo per L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

lucasprezioso : @eliscrivecose Un'altra rovinata alla grande, Raffaella Fico. Piango ogni volta che la vedo - zazoomblog : Alba Parietti incandescente: “Prostituzione televisiva”. Lite amarcord con Raffaella Fico - #Parietti… - FrankiePotassio : @piuttostomale @gretelisabetta Raffaella o Roberto Fico? - witnessxcx : @maniconio aspettando il suo: this is raffaella fico - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Selfie con la mascherina per Raffaella Fico -