Quel pasticciaccio del cashback | i soldi rischiano di arrivare solo a 1 italiano su 3

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) In linea con l’operato di un governo che continua a trasformare gli aiuti promessi ai cittadini in lotterie, dove se sei fortunato ottieni qualcosa altrimenti resti a bocca asciutta, anche il famigeratodi Natale rischia di diventare qualcosa di più simile a una tombola anticipata piuttosto che a un piano per scoraggiare l’evasione fiscale. Il motivo? A registrarsi sull’app Io per avere accesso al famigerato rimborso fino a 150 euro sono stati molti più italiani di quanto i giallorossi si aspettavano. E così, di colpo, istanziati per la prima tranche potrebbero non bastare per tutti. Per capire cosa sta succedendo basta fare qualche piccolo calcolo. Al momento, per ilsono stati stanziati 227,9 milioni di euro mentre alla piattaforma si sono iscritti circa 4,2 milioni di italiani. Qualora tutti quanti ...