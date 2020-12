Quanto durerà la trama della pandemia da Coronavirus in Grey’s Anatomy 17? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quando è stato annunciato che ci sarebbe stata la pandemia da Coronavirus in Grey’s Anatomy 17 come trama portante della stagione, il dubbio è sorto spontaneo: come avrebbe fatto la serie ad uscirne visto che siamo ancora in piena emergenza? Avrebbe atteso gli sviluppi della pandemia nel mondo reale per raccontarli nella serie? Avrebbe inventato una soluzione salvifica allontanandosi dall’attualità immediata? La scommessa non era semplice ma al momento sembra vinta: portare la pandemia da Coronavirus in Grey’s Anatomy 17 ha significato fare un grosso bagno di realtà per una serie che era diventata piuttosto una medical soap, surreale nelle trame e nei comportamenti dei suoi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quando è stato annunciato che ci sarebbe stata ladain17 comeportantestagione, il dubbio è sorto spontaneo: come avrebbe fatto la serie ad uscirne visto che siamo ancora in piena emergenza? Avrebbe atteso gli sviluppinel mondo reale per raccontarli nella serie? Avrebbe inventato una soluzione salvifica allontanandosi dall’attualità immediata? La scommessa non era semplice ma al momento sembra vinta: portare ladain17 ha significato fare un grosso bagno di realtà per una serie che era diventata piuttosto una medical soap, surreale nelle trame e nei comportamenti dei suoi ...

