Pubblico in sala e 26 Big. Amadeus: "Sarà il Festival della rinascita post Covid" - (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paolo Giordano Il rito nazionalpop dà un segnale di normalità: "Transennare Sanremo? Sarebbe fantascienza" Allora tocca a Sanremo dare un segnale di normalità in questo periodo anormale. «La parola d'ordine è rinascita. Sarebbe fantascienza transennare la città di Sanremo», ha spiegato Amadeus presentando la finale di Sanremo Giovani in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo giovedì sera su Rai1, Radio2 e RaiPlay (dove Sarà consegnato anche il premio TimMusic alla canzone più ascoltata sulla piattaforma). Durante la puntata non saranno soltanto annunciate le otto Nuove Proposte che si giocheranno la vittoria all'Ariston ma anche tutto il cast del Big. Sorpresa: in questa 71esima edizione i «Campioni» saranno 26, due in più dell'ultima volta. Probabilmente non sono mai stati così tanti nella storia del ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paolo Giordano Il rito nazionalpop dà un segnale di normalità: "Transennare Sanremo? Sarebbe fantascienza" Allora tocca a Sanremo dare un segnale di normalità in questo periodo anormale. «La parola d'ordine è. Sarebbe fantascienza transennare la città di Sanremo», ha spiegatopresentando la finale di Sanremo Giovani in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo giovedì sera su Rai1, Radio2 e RaiPlay (doveconsegnato anche il premio TimMusic alla canzone più ascoltata sulla piattaforma). Durante la puntata non saranno soltanto annunciate le otto Nuove Proe che si giocheranno la vittoria all'Ariston ma anche tutto il cast del Big. Sorpresa: in questa 71esima edizione i «Campioni» saranno 26, due in più dell'ultima volta. Probabilmente non sono mai stati così tanti nella storia del ...

TeresaBellanova : Una #PrimaScala inedita, senza pubblico in sala, con platea e palchi vuoti, ma comunque seguitissima, con migliaia… - oneDavid7 : RT @claviggi: La Sala di Costantino in Vaticano è quasi del tutto restaurata. Tre pareti su quattro sono ora visibili al pubblico e mostran… - jabbaTM : RT @vaniacavi: la prima settimana di marzo ci sarà il festival faranno di tutto per avere il pubblico in sala posso quindi affermare che l… - vaniacavi : la prima settimana di marzo ci sarà il festival faranno di tutto per avere il pubblico in sala posso quindi afferm… - gaiagioiared : Dicono che il festival di Sanremo si terrà con il pubblico in sala. Si certo anche il Natale dovevamo festeggiarlo. ?????????????? -