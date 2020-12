PS5 e il caso Euromediashop | interviene l' associazione Codici che chiede il sequestro dei beni del titolare

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Continua la vicenda che vede per protagonista l'eCommercee, grazie a nuovi sviluppi, scopriamo che l'(Centro per i Diritti del Cittadino) ha richiesto ildeiper ildel sito.è balzato agli onori della cronaca per aver dichiarato di avere nei propri magazzini le introvabili console next-gen da rivendere sottocosto. In seguito, la vicenda è andata avanti fino a quando ilChristian Ciciriello non ha deciso di costituirsi, promettendo rimborsi. Tuttavia, le "scuse" delnon bastano ache, per voce di Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale dell', afferma: Leggi altro...