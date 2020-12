Pronto il piano vaccinazione anti Covid, alle Regioni 1.833.975 dosi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi di vaccino anti-Covid 19 che verranno distribuite da Pfizer. Lo ha comunicato il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. Qualora, come si auspica, l'Ema approverà, nella seduta di lunedì 21 dicembre, l'immissione sul mercato del vaccino e dopo la successiva, pressoché immediata, validazione dell'Aifa, ci sarà, già prima della fine dell'anno, il 'Vaccine Day' europeo. I primi cittadini verranno quindi vaccinati nello stesso giorno, così come concordato tra i ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera. Nei giorni successivi, verrà invece avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - La campagna diin Italia partirà con le prime 1.833.975di vaccino19 che verranno distribuite da Pfizer. Lo ha comunicato il commissario straordinario per l'emergenza-19 Domenico Arcuri. Qualora, come si auspica, l'Ema approverà, nella seduta di lunedì 21 dicembre, l'immissione sul mercato del vaccino e dopo la successiva, pressoché immediata, validazione dell'Aifa, ci sarà, già prima della fine dell'anno, il 'Vaccine Day' europeo. I primi cittadini verranno quindi vaccinati nello stesso giorno, così come concordato tra i ministri della Salute di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera. Nei giorni successivi, verrà invece avviata la prima sessione delladi massa, destinata...

Si auspica che l'Ema approvi l'immissione nel mercato del vaccino nella seduta del 21 dicembre per poi procedere con il Vaccine Day europeo ...

