Procida film festival | immagini inedite di Lambertini su Maradona a Napoli Rassegna online dal 20 dicembre

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con un gemellaggio con due prestigiosiInternazionale quali “The Cutting Room International Short” e “Venus Italian International”, diretti da Kathrina Miccio, il2020 propone on line, da domenica 20 a mercoledì 23, un ricco cartellone di eventi culturali, alternati alla presentazione delle 26 opere finaliste, per un totale di oltre 6 ore di programmazione quotidiana. Il, che si avvale di un Comitato scientifico con prestigiosi docenti quali Guido Trombetti e Luigi Mascilli Migliorini, conta per la sua ottava su protagonisti del mondo dell’informazione e del cinema quali, tra gli altri, Alessandro ...