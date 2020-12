PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN/ Quote: Cristian Zapata salta la sfida da ex (Di mercoledì 16 dicembre 2020) PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN: le Quote del match. Esaminiamo le mosse degli allenatori per la sfida di questa sera al Marassi, valida nella 12^ giornata di Serie A. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020): ledel match. Esaminiamo le mosse degli allenatori per ladi questa sera al Marassi, valida nella 12^ giornata di Serie A.

SimoneCristao : RT @RadioRossonera: Manuale d'uso #GenoaMilan ???? Probabili formazioni ???? Dove vederla in tv ???? Arbitro della gara ???? Curiosità e statistic… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Gazzetta dello Sport - Verona-Sampdoria, le probabili formazioni: c'è Favilli dal 1' - TuttoHellasVer1 : Corriere di Verona - Le probabili formazioni di Verona-Sampdoria - Dalla_SerieA : Diretta Inter-Napoli ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - - InterClubIndia : RT @DiMarzio: #SerieA, le probabili scelte per il turno infrasettimanale -