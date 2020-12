Pro Vercelli-Livorno, le ultime su formazioni e come vederla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il recupero della quattordicesima giornata del Girone A di Serie C vedrà uno scontro interessante: Pro Vercelli–Livorno. La sfida è in programma allo Stadio Silvio Piola di Vercelli, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 15:00. Il momento della Pro Vercelli Terza a cinque punti dal Renate capolista, la Pro Vercelli si conferma come una delle favorite per la promozione ma nel corso di questa prima parte di campionato ha dimostrato diversi limiti. La forza dei ragazzi di Modesto è infatti la continuità di risultati in campionato, sebbene poi sia andata diverse volte in difficoltà negli scontri diretti. Le sconfitte con Alessandria e Renate ne sono un esempio, sebbene abbia saputo anche smentire questi numeri con il successo in casa del Como. I biancocrociati vogliono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il recupero della quattordicesima giornata del Girone A di Serie C vedrà uno scontro interessante: Pro. La sfida è in programma allo Stadio Silvio Piola di, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 15:00. Il momento della ProTerza a cinque punti dal Renate capolista, la Prosi confermauna delle favorite per la promozione ma nel corso di questa prima parte di campionato ha dimostrato diversi limiti. La forza dei ragazzi di Modesto è infatti la continuità di risultati in campionato, sebbene poi sia andata diverse volte in difficoltà negli scontri diretti. Le sconfitte con Alessandria e Renate ne sono un esempio, sebbene abbia saputo anche smentire questi numeri con il successo in casa del Como. I biancocrociati vogliono ...

