Previsioni Meteo domani giovedì 17 dicembre | SOLE AL SUD

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella giornata dile17, al nord cieli nuvolosi con possibilità per qualche debole pioggia sulla Liguria di Levante. Piùggiato lungo le Alpi. Al centro cieli parzialmente nuvolosi o nuvolosi con qualche debole pioggia su Toscana e Lazio. Schiarite maggiori sulle Adriatiche. Al sud in prevalenzaggiato eccetto per L'articolo17AL SUD proviene da www.week.com.