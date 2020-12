Presepe della Marineria di Cesenatico visitabile anche nel 2020 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Presepe della Marineria di Cesenatico torna anche quest’anno. Tutte le info utili. Torna anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria, il Presepe della Marineria di Cesenatico, nel porto canale della città romagnola. L’allestimento del Presepe all’aperto, su storiche barche in legno illuminate, permette infatti di rispettare tutte le norme di sicurezza anti-Covid. Il pubblico dei visitatori L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilditornaquest’anno. Tutte le info utili. Tornaquest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria, ildi, nel porto canalecittà romagnola. L’allestimento delall’aperto, su storiche barche in legno illuminate, permette infatti di rispettare tutte le norme di sicurezza anti-Covid. Il pubblico dei visitatori L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LuigiBrugnaro : #BuonLunedi con il presepe e il #NataleDiLuce a #Burano! ?? La magia della tradizione diffusa in tutto il… - IsoldiFranco : RT @RobertoBortone: Una piccola barca di persone migranti nel presepe della parrocchia - LucchiniPaolo : RT @JCTweet_: Oggi scendono in campo i Pulcinella della pasticchina, gli unici due che in via San Gregorio Armeno hanno le statuine del pre… - il_farmacista : RT @JCTweet_: Oggi scendono in campo i Pulcinella della pasticchina, gli unici due che in via San Gregorio Armeno hanno le statuine del pre… - BagueraDaniela : Ascolto lezione di religione. Demolizione presepe per rispetto altre religioni. Figlio: il presepe è celebrativo de… -