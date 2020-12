Presente | io ti odio perché non sai un cazzo di niente

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), io non ti perdonerò mai. Tu, epoca che mi costringi a guardare le storie Instagram d’un tizio famoso che, se ho capito bene, ha distribuito dei contanti a della gente, e c’è una qualche polemica in merito, e lui per giustificarsi dice «io strimmo per passione». Tu, epoca che mi costringi a interrogarmi se questo modo gergale di accorciare il concetto di «fare uno streaming», cioè una diretta sull’internet, vada trascritto come viene pronunciato, «strimmo», o se invece vada tenuta una qualche somiglianza con l’ortografia inglese, e quindi la trascrizione debba essere «io streamo per passione». Tu, epoca che mi costringi a occuparmi di uno, che di mestiere farebbe il paroliere (o forse no, forse vende creme, con questi social non è mica più chiarissimo chi faccia quale mestiere), che dice frasi come «Ragazzi, mi preme per correttezza chiarire un attimo la ...