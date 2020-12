Premier League, Firmino al 90? regala al Liverpool successo e primo posto contro il Tottenham (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il match clou della 13ª giornata di Premier League finisce con la vittoria del Liverpool sul Tottenham per 2-1. Ad Anfield un gol di Firmino ha rotto l’equilibrio al 90?, dopo che nella prima frazione di gioco al vantaggio di Salah al 26?, aveva risposto 7 minuti dopo Son. Ora il Liverpool è primo da solo e stacca il Tottenham di tre lunghezze. Nelle altre due gare delle 21 finiscono in parità le sfide tra West Ham e Crystal Palace (1-1) e tra Fulham e Brighton (0-0). Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il match clou della 13ª giornata difinisce con la vittoria delsulper 2-1. Ad Anfield un gol diha rotto l’equilibrio al 90?, dopo che nella prima frazione di gioco al vantaggio di Salah al 26?, aveva ris7 minuti dopo Son. Ora ilda solo e stacca ildi tre lunghezze. Nelle altre due gare delle 21 finiscono in parità le sfide tra West Ham e Crystal Palace (1-1) e tra Fulham e Brighton (0-0). Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

