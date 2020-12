Premier League, colpaccio Ancelotti: l’Everton espugna Leicester (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In Premier League, l’Everton allenato da Carlo Ancelotti ha vinto sul campo del Leicester per 2-0. Le reti di Richarlison e Holgate valgono tre punti molto pesanti, che arrivano dopo l’altrettanto pesante successo ottenuto sabato scorso contro il Chelsea. Con la vittoria di oggi, l’Everton scavalca il Chelsea (sconfitto anche ieri, in casa del Wolverhampton) e raggiunge al momento la quinta posizione a meno uno dal Leicester quarto. Nelle altre gare delle 19, l’Arsenal ha pareggiato 1-1 all’Emirates contro il Southampton e il Leeds di Bielsa ha vinto 5-2 contro il Newcastle. Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Inallenato da Carloha vinto sul campo delper 2-0. Le reti di Richarlison e Holgate valgono tre punti molto pesanti, che arrivano dopo l’altrettanto pesante successo ottenuto sabato scorso contro il Chelsea. Con la vittoria di oggi,scavalca il Chelsea (sconfitto anche ieri, in casa del Wolverhampton) e raggiunge al momento la quinta posizione a meno uno dalquarto. Nelle altre gare delle 19, l’Arsenal ha pareggiato 1-1 all’Emirates contro il Southampton e il Leeds di Bielsa ha vinto 5-2 contro il Newcastle. Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

