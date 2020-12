“Pregliasco e Viola meglio di Bassetti”. Virologi e tv, cosa pensano gli italiani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tra le pagine di Leggo si scorge un articolo nato per classificare il rapporto tra divulgatori, immunologi, Virologi e tv ormai divenuti rock star in questo particolare periodo storico. Il metodo prescelto per descriverli e dargli un voto è quello delle pagelle. Colui il quale si distingue tra tutti i partecipanti è Fabrizio Pregliasco. A Pregliasco viene affidato un bel 10, etichettato come il Pirlo (il calciatore) dei Virologi. “Serafico, tranquillizzante, sembra che nulla lo allarmi e grazie a questo riesce a trasmettere un senso di serenità in chi lo ascolta. Tra i suoi colleghi è sicuramente tra i più coerenti”. (Continua dopo le foto) Un’altra fuoriclasse che si scorge tra le pagelle di Leggo è Antonella Viola, anch’essa, come Pregliasco, detentrice di un 10 pieno: “Ha capito ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tra le pagine di Leggo si scorge un articolo nato per classificare il rapporto tra divulgatori, immunologi,e tv ormai divenuti rock star in questo particolare periodo storico. Il metodo prescelto per descriverli e dargli un voto è quello delle pagelle. Colui il quale si distingue tra tutti i partecipanti è Fabrizio. Aviene affidato un bel 10, etichettato come il Pirlo (il calciatore) dei. “Serafico, tranquillizzante, sembra che nulla lo allarmi e grazie a questo riesce a trasmettere un senso di serenità in chi lo ascolta. Tra i suoi colleghi è sicuramente tra i più coerenti”. (Continua dopo le foto) Un’altra fuoriclasse che si scorge tra le pagelle di Leggo è Antonella, anch’essa, come, detentrice di un 10 pieno: “Ha capito ...

davidedesario : Le pagelle tV deI virologi. Promossi Pregliasco e Viola, Galli 'Cassandra', Bassetti pronto per la politica...… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Virologi show: le pagelle televisive degli esperti del Covid. Promossi Pregliasco e Viola, Galli 'Cassandra', Bassetti pronto… - leggoit : Virologi show: le pagelle televisive degli esperti del Covid. Promossi Pregliasco e Viola, Galli 'Cassandra', Basse… - GlaspinaOff : @cl_audiab @trotskystavero @antoniopolito1 Lo stanno valutando infatti, saranno da accertare le responsabilità di t… - MianiAttilio : NEL MONDO SUPERATI 1,6 MLN DI MORTI, IN ITALIA RECORD EUROPEO. VIOLA:'ECCO PERCHE’ SI MUORE TANTO IN ITALIA' In Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco Viola Virologi show: le pagelle televisive degli esperti del Covid. Promossi Pregliasco e Viola, Galli Cassandra, Bassetti pronto per la politica Leggo.it Virologi show: le pagelle televisive degli esperti del Covid. Promossi Pregliasco e Viola, Galli "Cassandra", Bassetti pronto per la politica

Virologi e immunologi sono diventati i veri divi della tv e assieme ai politici bucano lo schermo e timbrano il cartellino delle presenze (e anche dei cachet, visto che il Codacons ha confezionato un.

Marco Castoro e Marco Esposito Virologi e immunologi sono diventati i veri divi

Marco Castoro e Marco EspositoVirologi e immunologi sono diventati i veri divi della tv e assieme ai politici bucano lo schermo e timbrano il cartellino delle presenze (e anche dei cachet, visto che..

Virologi e immunologi sono diventati i veri divi della tv e assieme ai politici bucano lo schermo e timbrano il cartellino delle presenze (e anche dei cachet, visto che il Codacons ha confezionato un.Marco Castoro e Marco EspositoVirologi e immunologi sono diventati i veri divi della tv e assieme ai politici bucano lo schermo e timbrano il cartellino delle presenze (e anche dei cachet, visto che..