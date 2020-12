“Preferisco morire, ma non lo faccio”. Vaccino Covid, Eleonora Brigliadori ha già deciso: “Lá dentro c’è Satana, io muoio in Cristo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Eleonora Brigliadori è un’attrice, conduttrice televisiva e annunciatrice televisiva ma non solo… È anche fruttariana e convinta no-vax. Come tanti nelle sue condizioni, si è già prontamente espressa sul Vaccino contro il Coronavirus. Le parole che la Brigliadori ha dedicato all’argomento sono pregne di tutto il suo credo religioso e volte a condannare chiunque “gioca a fare Dio”. Il pensiero di Eleonora Brigliadori: “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a morire se qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché”. Ma non è finita qua, perché la ex annunciatrice televisiva non si è risparmiata sull’argomento. (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è un’attrice, conduttrice televisiva e annunciatrice televisiva ma non solo… È anche fruttariana e convinta no-vax. Come tanti nelle sue condizioni, si è già prontamente espressa sulcontro il Coronavirus. Le parole che laha dedicato all’argomento sono pregne di tutto il suo credo religioso e volte a condannare chiunque “gioca a fare Dio”. Il pensiero di: “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta ase qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché”. Ma non è finita qua, perché la ex annunciatrice televisiva non si è risparmiata sull’argomento. (Continua dopo le ...

gurgu3 : Eleonora Brigliadori: «Vaccino Covid? C'è la tecnologia di Satana, preferisco morire» - frMarioBianchi : Quando invidio gli atei: Eleonora Brigliadori: «Vaccino Covid? C'è la tecnologia di Satana, preferisco morire»… - LucyMilano92 : RT @revneD88: No Grande Psicopatico, la gente non ha paura di morire e sai perchè, perchè la gente si è rotta il cazzo di te, di Conte, di… - giopoggi2 : @PaolaPezz65 @ercivettone1 Tutti i virus sono in continuo cambiamento, questo vaccino non ha avuto una procedura co… - LaraAmmendola : RT @Antigiornalista: Anche io come tanti sono stanco di questa pandemia. Ma se qualcuno deve morire perché possa uscirne fuori, francamente… -