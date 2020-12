Pomeriggio 5, lockdown possibile da Natale alla befana: le ultime news in diretta da Palazzo Chigi con Emiliano in collegamento (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, mercoledì sedici dicembre, condotta da Barbara d’Urso, si è parlato del possibile lockdown in cui potrebbe ritrovarsi l’Italia intera durante queste festività Natalizie. Le ultime news sono state date in diretta dall’inviata che era fuori da Palazzo Chigi dove, proprio in queste ore, il Governo sta cercando di capire quali misure adottare per i prossimi giorni. “Il Presidente Conte sta incontrando i capi delegazione della maggioranza e sul tavolo, come anticipavi tu, c’è l’ipotesi di una zona rossa generale su tutto il paese, una sorta di lockdown nel periodo delle festività: giorni festivi e prefestivi sostanzialmente. Dal 24 al 7. È questa l’ipotesi che viene capeggiata ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di5 andata in onda oggi, mercoledì sedici dicembre, condotta da Barbara d’Urso, si è parlato delin cui potrebbe ritrovarsi l’Italia intera durante queste festività Natalizie. Lesono state date indall’inviata che era fuori dadove, proprio in queste ore, il Governo sta cercando di capire quali misure adottare per i prossimi giorni. “Il Presidente Conte sta incontrando i capi delegazione della maggioranza e sul tavolo, come anticipavi tu, c’è l’ipotesi di una zona rossa generale su tutto il paese, una sorta dinel periodo delle festività: giorni festivi e prefestivi sostanzialmente. Dal 24 al 7. È questa l’ipotesi che viene capeggiata ...

