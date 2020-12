Pollenza intervento su 1286 punti luce Romoli | consumi più bassi di quelli preventivati

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica a. Sono 1.286 i nuovicon impianto a led oggetto dell’iniziato durante la giunta di Luigi Monti e proseguito durante l’attuale mandato del sindaco Mauroil quale aveva seguito l’avvio del progetto come assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco. “Il precedente sistema di illuminazione era datato e non garantiva quei servizi e quella sicurezza giustificata dai costi che sostenevamo – afferma il sindaco– Abbiamo così introdotto l’illuminazione a led, che garantisce una migliore qualità con ricadute importanti anche sulla percezione della sicurezza cittadina. Oggi l’impianto comunale è tutto a norma, abbiamo sostituito anche oltre 20 quadri elettrici”. L’appalto, del ...

Ultime Notizie dalla rete : Pollenza intervento 1286

Non è stato un esordio da sogno tra i professionisti ma per Matteo Bucosse sicuramente il derby piemontese conto ...CALCIO - L'attaccante timbra il gol del pareggio nella sfida giocata al Curi dal Perugia contro la Virtus Vecomp, il portiere cresciuto dal Montemilone Pollenza e lanciato dal Tolentino migliore in ca ...