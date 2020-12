Politica trash, la D’Urso in campo. La conduttrice potrebbe candidarsi in Calabria. Il colpo di grazia delle destre a una regione martoriata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La notizia ha attraversato l’Italia come un fulmine in una notte di tregenda provocando fastidio, inappetenza e spossatezza: Barbara D’Urso si candida alla guida della Calabria con il Centrodestra. In effetti questa è la degna ciliegina sulla torta di un 2020 disastroso su molti fronti, ma questa agli italiani non la dovevano fare. La reginetta della “Tv del disimpegno” – usiamo questo eufemismo – dei piantarelli e degli strillini in Tv rischiamo di ritrovarcela alla guida di una regione difficile, infestata dalla ‘ndrangheta e con una povertà e disoccupazione endemica. Quali competenze avrebbe la prosperosa conduttrice per guidare la punta d’Italia? Sono decenni che il Paese sprofonda nel degrado dell’incompetenza; siamo sempre i primi nelle classifiche negative e gli ultimi in quelle virtuose. Siamo il fanalino di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La notizia ha attraversato l’Italia come un fulmine in una notte di tregenda provocando fastidio, inappetenza e spossatezza: Barbarasi candida alla guida dellacon il Centrodestra. In effetti questa è la degna ciliegina sulla torta di un 2020 disastroso su molti fronti, ma questa agli italiani non la dovevano fare. La reginetta della “Tv del disimpegno” – usiamo questo eufemismo – dei piantarelli e degli strillini in Tv rischiamo di ritrovarcela alla guida di unadifficile, infestata dalla ‘ndrangheta e con una povertà e disoccupazione endemica. Quali competenze avrebbe la prosperosaper guidare la punta d’Italia? Sono decenni che il Paese sprofonda nel degrado dell’incompetenza; siamo sempre i primi nelle classifiche negative e gli ultimi in quelle virtuose. Siamo il fanalino di ...

