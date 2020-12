Poli europei di innovazione digitale | primo disco verde per la Campania

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’ecosistema campano dell’supera la preselezione nazionale per la candidatura a far parte degli European Digital Innovation Hubs (Edih). Il “Pride – Polo Regionale per l’Evoluta” è stato infatti ammesso dal Ministero per lo Sviluppo Economico alla call ristretta per la selezione dei futuridell’nell’ambito del Programma Europa. Iavranno il compito di assicurare la transizionedell’industria, delle Pmi e della pubblica amministrazione attraverso l’adozione di tecnologie digitali avanzate. Il superamento della preselezione nazionale non costituisce diritto all’assegnazione delle risorse nazionali ma è condizione necessaria per ...