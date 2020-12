Poco mossa la Borsa americana, attesa per la riunione della FED (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 30.141 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.699 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,35%); consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,19%). C’è aspettativa per la conferenza stampa della FED di questa sera, ma intanto i mercati hanno assorbito le pessime notizie sulle vendite al dettaglio, che sono risultate in forte calo, resgistrando il peggior dato degli ultimi 6 mesi, segno che la nuova ondata della pandemia sta rallentando l’economia. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo secondari (+0,75%) e informatica (+0,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Tele) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livellivigilia, con il Dow Jones che si ferma a 30.141 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.699 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,35%); consolida i livellivigilia l’S&P 100 (+0,19%). C’è aspettativa per la conferenza stampaFED di questa sera, ma intanto i mercati hanno assorbito le pessime notizie sulle vendite al dettaglio, che sono risultate in forte calo, resgistrando il peggior dato degli ultimi 6 mesi, segno che la nuova ondatapandemia sta rallentando l’economia. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo secondari (+0,75%) e informatica (+0,62%). In fondo alla classifica, i maggiori ...

