“Più morti del 1944” Ricciardi evoca la guerra e chiede il lockdown

Roma, 16 dic – Walter Ricciardi si supera in catastrofismo ed evoca i bombardamenti del 1944: il coronavirus farà più morti della Seconda guerra mondiale. Il tasso di allarmismo e di terrorismo psicologico del consulente del ministro della Salute è a livelli mai visti. "Non ci si rende conto che siamo in una situazione di guerra", dice Ricciardi. E il medico non ha dubbi: la soluzione ha un "nome e cognome: lockdown". In uno show orrorifico andato in scena a DiMartedì su La7 Ricciardi, da mesi nelle orecchie del ministro Speranza con la sua sete di lockdown, dà il peggio di sé.

