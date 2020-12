Più ‘falque’ che aquile: al Benevento mancano due punti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ma chi lo ha detto che le rivoluzioni sono tutte uguali, alcune affiorano silenziose. Ne senti appena il sibilo, si perdono nella foschia per riapparire all’improvviso, sospinte da un’idea destinata a cambiare il tempo. Il Benevento è una rivoluzione che si sta compiendo, le manca solo l’ultimo passaggio: una vittoria che annichilisca le residue insicurezze. Guardate i giocatori della Lazio, affranti e sconsolati, poi paragonate le loro facce a quelle di Morata, Bernardeschi, Gervinho, Castrovilli. E pure a quella di Berardi, vincitore senza sorriso dell’ultima al Mapei. Esausti dopo novanta minuti di notevole fatica, storditi come pesci imbrigliati in una rete per novanta minuti prima del miracoloso ritorno in mare. Il Benevento è un’idea che cresce, forte di un ‘voler essere’ ben definito. Quel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Ma chi lo ha detto che le rivoluzioni sono tutte uguali, alcune affiorano silenziose. Ne senti appena il sibilo, si perdono nella foschia per riapparire all’improvviso, sospinte da un’idea destinata a cambiare il tempo. Ilè una rivoluzione che si sta compiendo, le manca solo l’ultimo passaggio: una vittoria che annichilisca le residue insicurezze. Guardate i giocatori della Lazio, affranti e sconsolati, poi paragonate le loro facce a quelle di Morata, Bernardeschi, Gervinho, Castrovilli. E pure a quella di Berardi, vincitore senza sorriso dell’ultima al Mapei. Esausti dopo novanta minuti di notevole fatica, storditi come pesci imbrigliati in una rete per novanta minuti prima del miracoloso ritorno in mare. Ilè un’idea che cresce, forte di un ‘voler essere’ ben definito. Quel ...

