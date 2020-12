Pirlo: «Dybala? Penso solo ad allenarlo e basta. Può capitare che Ronaldo sbagli» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match dello Stadium tra i bianconeri e l’Atalanta Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match dello Stadium tra bianconeri ed Atalanta. Il tecnico bresciano ha commentato la prestazione dei suoi uomini. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DI Pirlo Ronaldo STANCO? – «Può capitare, ha sbagliato un rigore. Capita una volta ogni tanto». Dybala – «Queste sono questioni che fanno parte delle società. io faccio l’allenatore e alleno i giocatori. Lui è uno di questi e Penso solo ad allenarlo sul campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match dello Stadium tra i bianconeri e l’Atalanta Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match dello Stadium tra bianconeri ed Atalanta. Il tecnico bresciano ha commentato la prestazione dei suoi uomini. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DISTANCO? – «Può, haato un rigore. Capita una volta ogni tanto».– «Queste sono questioni che fanno parte delle società. io faccio l’allenatore e alleno i giocatori. Lui è uno di questi eadsul campo». Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : Agnelli: 'Idee di Pirlo affascinanti. Nel calcio contano i risultati, ma nel giudicarci si passa dalle stelle alle… - Luca10adp : RT @Marco562017: Si può amare come no, ma mettere #Dybala a 5 dalla fine è una mancanza di rispetto che un calciatore del suo calibro non s… - orlando_salvati : @marco_rogerio_ Concordo tranne che per Danilo (6,5) e Pirlo (6, se non altro per aver aggiustato la squadra facend… - noianononhodet1 : @groucho_wa @triglione72 i soldi che alla fine hai ricavato da Kean...son scelte, e quella è una scelta sbagliata..… - KevinJava_7 : @marco_rogerio_ Tek 6,5 Cuadrado 5 De Ligt 7 Bonucci 6,5 Danilo 6 McKennie 7 Arthur SV Bentancur 6,5 Rabiot 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Dybala Juventus, il ragionamento sul post Dybala: Pirlo ha una richiesta Virgilio Sport Pirlo: «Dybala? Penso solo ad allenarlo e basta. Può capitare che Ronaldo sbagli»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match dello Stadium tra bianconeri ed Atalanta. Il tecnico bresciano ha commentato la prestazione dei suoi ...

Juventus-Atalanta, Pirlo: “Queste partite vanno vinte con cattiveria”

Arrivano le parole di Andrea Pirlo dopo la partita tra Juventus e Atalanta, terminata per 1-1: tanti i temi toccato dall’allenatore Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune ...

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match dello Stadium tra bianconeri ed Atalanta. Il tecnico bresciano ha commentato la prestazione dei suoi ...Arrivano le parole di Andrea Pirlo dopo la partita tra Juventus e Atalanta, terminata per 1-1: tanti i temi toccato dall’allenatore Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune ...