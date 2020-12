Pillole velenose dalla casa del GF Vip | la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 2

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Inizio col raccontarvi che Alfonso Signorini ha spiegato perché Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, ha deciso di non partecipare al Gfvip. Queste le sue parole Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono. È una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello. (…) Non c’è perché, in realtà, lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nellanon si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica da cui provieni, di che parliamo? Della ...