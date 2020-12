Pierluigi Collina, è lui il miglior arbitro della storia per France Football (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'arbitro italian Pierluigi Collina è stato nominato il miglior arbitro della storia del calcio. France Football ha diramato la classifica dei migliori 10 fischietti della storia e al primo posto è ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'italianè stato nominato ildel calcio.Football ha diramato la classifica deii 10 fischiettie al primo posto è ...

ZZiliani : Ha vinto per anni il premio di miglior arbitro del mondo in attività, è finito nella Treccani, ora è stato eletto m… - fattoquotidiano : “Pierluigi Collina è il miglior arbitro della storia”: l’esito della votazione su France Football - Gazzetta_it : #FranceFootball non ha dubbi: il miglior arbitro della storia è Pierluigi #Collina - Fantacalcio : Pierluigi Collina è il miglior arbitro di sempre. La top 10 - estornudoauto : RT @GoalItalia: L'investitura di 'France Football': Pierluigi Collina miglior arbitro della storia ?????? -