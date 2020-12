“Pierluigi Collina è il miglior arbitro della storia”: l’esito della votazione su France Football (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il migliore fischietto di sempre è italiano. È quanto stabilito da France Football, il giornale Francese che assegna il pallone d’oro e che quest’anno ha chiesto ai suoi giurati di votare anche il miglior arbitro della storia. Il vincitore è stato l’italiano Pierluigi Collina, con un risultato italiano: l’ex arbitro è stato eletto all’unanimità. A seguire l’inglese Ken Aston e il Francese Michel Vautrot. Presente nella top 10, al nono posto, anche Stephanie Frappart, primo arbitro donna ad aver diretto un match ufficiale delle competizioni Uefa e che recentemente ha arbitrato Juventus-Dinamo Kiev in Champions League. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ile fischietto di sempre è italiano. È quanto stabilito da, il giornalese che assegna il pallone d’oro e che quest’anno ha chiesto ai suoi giurati di votare anche il. Il vincitore è stato l’italiano, con un risultato italiano: l’exè stato eletto all’unanimità. A seguire l’inglese Ken Aston e ilse Michel Vautrot. Presente nella top 10, al nono posto, anche Stephanie Frappart, primodonna ad aver diretto un match ufficiale delle competizioni Uefa e che recentemente ha arbitrato Juventus-Dinamo Kiev in Champions League. L'articolo proviene da Il Fatto ...

ZZiliani : Ha vinto per anni il premio di miglior arbitro del mondo in attività, è finito nella Treccani, ora è stato eletto m… - Gazzetta_it : #FranceFootball non ha dubbi: il miglior arbitro della storia è Pierluigi #Collina - CB_Ignoranza : Pierluigi Collina è stato nominato miglior arbitro della storia del calcio da France Football. - SonkyK : RT @fattoquotidiano: “Pierluigi Collina è il miglior arbitro della storia”: l’esito della votazione su France Football - clikservernet : “Pierluigi Collina è il miglior arbitro della storia”: l’esito della votazione su France Football -