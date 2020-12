“Piango tutti i morti | ma non ci scordiamo una cosa…” Covid | le parole di Matteo Bassetti fanno già discutere

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sta facendo moltouna delle ultime dichiarazioni dell’infettivologosuida19. “Abbiamo tanti decessi perché abbiamo la sanità più etica del mondo. I nostri poveri anziani quando arrivano in reparto hanno scatole con 10-20 pastiglie, hanno molte comorbilità, purtroppo pagano un tributo molto alto. Più avanti vai con gli anni più ci arrivi acciaccato”. Poi il medico dell’ospedale San Martino di Genova ha proseguito: “da, non dimentichiamo però che l’età media dei decessi è 80 anni”, ha detto a L’Aria Che tira su La7. E ancora: “Spesso ci sono delle giornate in cui si contabilizzano dei decessi riferiti ai giorni prima. Ci vogliono almeno tre settimane per vedere una ...