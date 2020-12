Pfizer, la Ugl preoccupata per il futuro dello stabilimento catanese. “Si eviti di navigare a vista, ma sforzarsi per garantire l’occupazione. Sul vaccino già consapevoli che non si sarebbe potuto produrre a Catania” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Ugl catanese ha preso parte nella giornata di martedì 15 dicembre ad un incontro organizzato da Confindustria Catania, per la tradizionale informativa annuale riguardante il sito catanese di Pfizer. Una riunione in videoconferenza che ha prodotto perplessità nell’ambito della delegazione sindacale guidata dal segretario territoriale Giovanni Musumeci e composta dal segretario della federazione provinciale Ugl ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Uglha preso parte nella giornata di martedì 15 dicembre ad un incontro organizzato da Confindustria, per la tradizionale informativa annuale riguardante il sitodi. Una riunione in videoconferenza che ha prodotto perplessità nell’ambito della delegazione sindacale guidata dal segretario territoriale Giovanni Musumeci e composta dal segretario della federazione provinciale Ugl ... L'articolo UGL SICILIA.

