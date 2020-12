Peugeot 208 eletta “Auto dell’anno 2020” in Argentina (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dal suo lancio in Argentina alla fine di agosto 2020, nuova Peugeot 208 ha occupato, per il terzo mese consecutivo, il primo posto nelle vendite nel segmento B berlina generalista con una quota del 26,6% nel solo mese di novembre. Lo stesso segmento è in crescita e rappresenta il 12,5% del mercato argentino a ottobre e il 13,3% dello stesso mercato a novembre. Nuova Peugeot 208, prodotta nello stabilimento di El Palomar (Buenos Aires), rappresenta quasi la metà delle vendite del Marchio nel Paese. I 28 giornalisti membri della PIA (“Periodistas de la Industria Automotriz”) hanno assegnato alla nuova Peugeot 208 l’ambìto titolo di “Auto dell’anno 2020” nella categoria “Produzione regionale”. La giuria ha richiesto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dal suo lancio inalla fine di agosto, nuova208 ha occupato, per il terzo mese consecutivo, il primo posto nelle vendite nel segmento B berlina generalista con una quota del 26,6% nel solo mese di novembre. Lo stesso segmento è in crescita e rappresenta il 12,5% del mercato argentino a ottobre e il 13,3% dello stesso mercato a novembre. Nuova208, prodotta nello stabilimento di El Palomar (Buenos Aires), rappresenta quasi la metà delle vendite del Marchio nel Paese. I 28 giornalisti membri della PIA (“Periodistas de la Industriamotriz”) hanno assegnato alla nuova208 l’ambìto titolo di “” nella categoria “Produzione regionale”. La giuria ha richiesto ...

ROMA (ITALPRESS) - Dal suo lancio in Argentina alla fine di agosto 2020, nuova Peugeot 208 ha occupato, per il terzo mese consecutivo, il primo posto nelle vendite nel segmento B berlina generalista ...

