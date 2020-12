Perdita nella zona industriale a Chieti Scalo: niente acqua per tutta la giornata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'Aca comunica l'interruzione dell'erogazione idrica dalle ore 10 di oggi, mercoledì 16 dicembre, a Chieti Scalo, a causa di una Perdita idrica con sversamento sulla strada nei pressi della rotatoria ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'Aca comunica l'interruzione dell'erogazione idrica dalle ore 10 di oggi, mercoledì 16 dicembre, a, a causa di unaidrica con sversamento sulla strada nei pressi della rotatoria ...

carlaluglio69 : RT @FondazIEOCCM: Grazie al sostegno di #UnipolGruppo finanzieremo l'acquisto di un macchinario per aiutare le pazienti dello @IEOufficiale… - FerroniFranco : La 'Scienza' fornisce prove inconfutabili sulle responsabilità dell'#agricoltura dipendente dai #pesticidi nella pe… - UnipolGroup_PR : RT @FondazIEOCCM: Grazie al sostegno di #UnipolGruppo finanzieremo l'acquisto di un macchinario per aiutare le pazienti dello @IEOufficiale… - UnipolSai_CRP : RT @FondazIEOCCM: Grazie al sostegno di #UnipolGruppo finanzieremo l'acquisto di un macchinario per aiutare le pazienti dello @IEOufficiale… - Fabi90116438 : @poldo_stop @mentecritica Ho aperto il profilo tw dopo la perdita di troppe persone importanti in poco tempo,ero di… -