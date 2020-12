Perché l'Italia rischia di scivolare sul Recovery fund (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto quello che c'è da sapere sui motivi per cui il governo è così in ritardo nelle linee guida per l'utilizzo degli ormai mitologici 209 miliardi destinati al Paese. E mentre Conte prende più tempo, Bruxelles perde la pazienza. Più che un Paese da Recovery fund, l'Italia è un Paese da ricovero. Se mai riusciremo ad accedere ai 209 miliardi del «Recovery and resilience facility» (ovvero: «Strumento di recupero e di resilienza», il vero nome di quello che tutti chiamano Recovery fund), sarà soltanto per un miracolo immenso e prodigioso. Al governo, purtroppo, si litiga su tutto. Altri Paesi, come Germania, Francia, Spagna, Repubblica Ceca e Portogallo, hanno già presentato i loro «Piani» per accedere ai miliardi da investire nella ripresa economica. L'Italia no, è ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutto quello che c'è da sapere sui motivi per cui il governo è così in ritardo nelle linee guida per l'utilizzo degli ormai mitologici 209 miliardi destinati al Paese. E mentre Conte prende più tempo, Bruxelles perde la pazienza. Più che un Paese da, l'è un Paese da ricovero. Se mai riusciremo ad accedere ai 209 miliardi del «and resilience facility» (ovvero: «Strumento di recupero e di resilienza», il vero nome di quello che tutti chiamano), sarà soltanto per un miracolo immenso e prodigioso. Al governo, purtroppo, si litiga su tutto. Altri Paesi, come Germania, Francia, Spagna, Repubblica Ceca e Portogallo, hanno già presentato i loro «Piani» per accedere ai miliardi da investire nella ripresa economica. L'no, è ...

