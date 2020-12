Per Natale Massimo Boldi e Christian De Sica ci portano in vacanza su Marte (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sarà un Natale eccezionale, Massimo Boldi e Christian De Sica con il loro cinepanettone, ci regaleranno una vacanza su Marte. Per l’occasione, possiamo noleggiare o acquistare il video dal 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Ritorna il cinepanettone con Massimo Boldi e Christian De Sica il film di Natale trasmesso in tv Non poteva mancare il cinepanettone a Natale. Per l’occasione diviene telepanettone. Massimo Boldi, famoso comico, rivela che si ricandiderebbe come sindaco di Milano, con un partito nuovo. L’ha già fatto il nostro Boldi, cinque anni fa. “Si, lo farei ancora, mi ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sarà uneccezionale,Decon il loro cinepanettone, ci regaleranno unasu. Per l’occasione, possiamo noleggiare o acquistare il video dal 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Ritorna il cinepanettone conDeil film ditrasmesso in tv Non poteva mancare il cinepanettone a. Per l’occasione diviene telepanettone., famoso comico, rivela che si ricandiderebbe come sindaco di Milano, con un partito nuovo. L’ha già fatto il nostro, cinque anni fa. “Si, lo farei ancora, mi ...

enricoruggeri : Non sentitevi in colpa se, rispettando le regole, siete usciti a far compere per Natale. Siete tra quelli che, pote… - gaiatortora : Chiudi i centri commerciali. Fai il cash back solo per spese nei negozi no online. È Natale. Non è vietato fare sho… - matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - de_giovannna : RT @annidicera: Quando tua moglie ti cerca per andare a comprare i regali di #Natale - VendettaBenny : RT @RadioSavana: Centinaia di bambini italiani poveri in coda per ricevere un pacco di dolci e un regalo per Natale. Questa è la realtà. St… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Natale Zona rossa Covid, il Lazio chiede urgenti misure per Natale uguali in tutta Italia Fanpage.it Covid, Rezza: «Presto per dire se scuole riapriranno il 7 gennaio»

Scuola, Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha affermato che «è presto per dire se le scuole riapriranno dopo il 6 gennaio». Queste ... Bonifazi: «Dobbiamo crescere ancora, per Natale bisogna puntare ai 20 punti»

IL DIFENSOREUDINE Tra le note positive della serata della Dacia Arena ci sono anche gli zero gol al passivo, ancora una volta, la terza nelle ultime cinque gare di campionato. Anche senza ... Scuola, Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha affermato che «è presto per dire se le scuole riapriranno dopo il 6 gennaio». Queste ...IL DIFENSOREUDINE Tra le note positive della serata della Dacia Arena ci sono anche gli zero gol al passivo, ancora una volta, la terza nelle ultime cinque gare di campionato. Anche senza ...