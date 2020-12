Per il turismo 2020 anno nero: persi 53 miliardi di euro rispetto al 2019 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) II turismo è il comparto più colpito dalla crisi pandemica che ha investito il mondo: il 2020 chiude con 53 miliardi di euro in meno rispetto al 2019, contrazione dovuta principalmente alla riduzione di turisti internazionali in tutto l’arco dell’anno e che nei mesi estivi ha superato il 60%. I dati sono stati forniti da Isnart-Unioncamere al webinar “turismo prossimo venturo: il rilancio riparte dai territori”. L’analisi predittiva dei primi tre mesi del 2021, basata su scenari Covid a forte restrizione sociale, indica una perdita stimata di 7,9 miliardi con una riduzione del 60% dei flussi italiani e dell?85% di quelli stranieri. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) IIè il comparto più colpito dalla crisi pandemica che ha investito il mondo: ilchiude con 53diin menoal, contrazione dovuta principalmente alla riduzione di turisti internazionali in tutto l’arco dell’e che nei mesi estivi ha superato il 60%. I dati sono stati forniti da Isnart-Unioncamere al webinar “prossimo venturo: il rilancio riparte dai territori”. L’analisi predittiva dei primi tre mesi del 2021, basata su scenari Covid a forte restrizione sociale, indica una perdita stimata di 7,9con una riduzione del 60% dei flussi italiani e dell?85% di quelli stranieri.

