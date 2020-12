Pedopornografia online, smantellate 16 organizzazioni: arresti in tutta Italia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Maxi operazione anti-Pedopornografia della Polizia postale in 18 regioni e 53 province: coinvolti 81 Italiani. (Facebook)Questa mattina, alle prime ore dell’alba, è partito un maxi blitz anti-Pedopornografia online della Polizia postale, con l’impiego di oltre 300 uomini in tutta Italia che hanno eseguito perquisizioni e arresti in flagranza in 53 provincie sparse in 18 regioni. Si tratta dell’operazione di Polizia più imponente degli ultimi anni contro la Pedopornografia online. Ti potrebbe interessare anche -> Firenze, sono Shpetim e Teuta Pasho i cadaveri nelle valigie: i motivi del massacro Maxi blitz anti-Pedopornografia: le indagini della Polizia Gli agenti della Polizia postale hanno lavorato ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Maxi operazione anti-della Polizia postale in 18 regioni e 53 province: coinvolti 81ni. (Facebook)Questa mattina, alle prime ore dell’alba, è partito un maxi blitz anti-della Polizia postale, con l’impiego di oltre 300 uomini inche hanno eseguito perquisizioni ein flagranza in 53 provincie sparse in 18 regioni. Si tratta dell’operazione di Polizia più imponente degli ultimi anni contro la. Ti potrebbe interessare anche -> Firenze, sono Shpetim e Teuta Pasho i cadaveri nelle valigie: i motivi del massacro Maxi blitz anti-: le indagini della Polizia Gli agenti della Polizia postale hanno lavorato ...

