Pedopornografia online, maxi operazione in 18 regioni: coinvolte 432 persone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Perquisizioni e arresti in flagranza in 53 Province e 18 regioni italiane nell'ambito della più imponente operazione di polizia degli ultimi anni contro la Pedopornografia online. È iniziata alle prime ore dell'alba: oltre 300 uomini della Polizia Postale che hanno lavorato per diversi mesi sotto copertura in Telegram e Whatsapp, hanno smantellato 16 associazioni criminali ed identificato oltre 140 gruppi pedopornografici. Sono 432 le persone coinvolte in tutto il mondo: 81 sono italiani, due dei quali, promuovevano e gestivano gruppi pedopornografici, organizzandone l'attività e reclutando nuovi sodali provenienti da ogni parte del mondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

