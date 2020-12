Pedopornografia, maxioperazione della Postale: arresti in tutta Italia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 432 persone coinvolte in tutto il mondo di cui 81 Italiane: questo il bilancio al momento di una delle più importanti operazioni della Polizia messe in atto a livello internazionale contro la Pedopornografia online. Una maxioperazione che al momento ha contribuito a smantellare ben 16 associazioni criminali permettendo l’identificazioni di 140 gruppi pedopornografici attivi su Telegram e WhatsApp. Pedopornografia online: arresti in tutta Italia Dai consulenti universitari ai pensionati, dai professionisti più che affermati nei loro settori a studenti, impiegati pubblici e anche un vigile: sono disparati i profili delle persone identificate e raggiunge quest’oggi dalla Polizia. Un’azione a livello internazionale che in Italia al ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 432 persone coinvolte in tutto il mondo di cui 81ne: questo il bilancio al momento di una delle più importanti operazioniPolizia messe in atto a livello internazionale contro laonline. Unache al momento ha contribuito a smantellare ben 16 associazioni criminali permettendo l’identificazioni di 140 gruppi pedopornografici attivi su Telegram e WhatsApp.online:inDai consulenti universitari ai pensionati, dai professionisti più che affermati nei loro settori a studenti, impiegati pubblici e anche un vigile: sono disparati i profili delle persone identificate e raggiunge quest’oggi dalla Polizia. Un’azione a livello internazionale che inal ...

Oltre 300 uomini della Polizia Postale dalle prime ore dell’alba stanno eseguendo perquisizioni e arresti in flagranza in 53 province e 18 regioni ...

