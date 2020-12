Pedopornografia, maxi operazione in 18 regioni: numerosi arresti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una maxi-operazione condotta dalla Polizia Postale contro la Pedopornografia ha permesso di smantellare una rete criminale di oltre 140 gruppi in tutta Italia Oltre 300 uomini della polizia postale stanno compiendo una maxi-operazione anti-Pedopornografia in tutta Italia. Perquisizioni ed arresti in flagranza di reato in 18 regioni per 53 province. Gli agenti hanno lavorato per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Unacondotta dalla Polizia Postale contro laha permesso di smantellare una rete criminale di oltre 140 gruppi in tutta Italia Oltre 300 uomini della polizia postale stanno compiendo unaanti-in tutta Italia. Perquisizioni edin flagranza di reato in 18per 53 province. Gli agenti hanno lavorato per L'articolo proviene da Inews.it.

promuovevano e gestivano gruppi pedopornografici, organizzandone l'attività e reclutando nuovi sodali provenienti da ogni parte del mondo. Si tratta della più imponente operazione di Polizia degli

