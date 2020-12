Pedopornografia: arresti in tutt’Italia. Maxioperazione con 432 persone coinvolte, 81 italiani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oltre 300 uomini della polizia Postale che stanno eseguendo perquisizioni e arresti, in flagranza, in 53 province e 18 regioni. Gli agenti, che hanno lavorato per diversi mesi sotto copertura su Telegram e WhatsApp, hanno smantellato 16 associazioni criminali ed identificato oltre 140 gruppi pedopornografici. Sono 432 le persone coinvolte in tutto il mondo: 81 sono italiani Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oltre 300 uomini della polizia Postale che stanno eseguendo perquisizioni e, in flagranza, in 53 province e 18 regioni. Gli agenti, che hanno lavorato per diversi mesi sotto copertura su Telegram e WhatsApp, hanno smantellato 16 associazioni criminali ed identificato oltre 140 gruppi pedopornografici. Sono 432 lein tutto il mondo: 81 sono

Pedro69280970 : RT @RaiNews: Si tratta della più imponente operazione di Polizia degli ultimi anni contro la pedopornografia online - quotidianopiem : In corso la più grande operazione di Polizia contro la pedopornografia online: coinvolte 432 persone, arresti in 53… - FirenzePost : Pedopornografia: arresti in tutt’Italia. Maxioperazione con 432 persone coinvolte, 81 italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia arresti Pedopornografia, arresti in tutta Italia Accento - Gela Notizie Retata anti-pedopornografia della polizia postale in 53 province, individuati 140 gruppi sui social network

Oltre 300 uomini della polizia postale stanno eseguendo perquisizioni e arresti in 53 province e 18 regioni dopo un'operazione d'indagine sotto copertura durata diversi mesi durante i quali gli agenti ...

Pedopornografia, maxioperazione della Polizia Postale, arresti e sequestri in tutt’Italia

Dopo lunghe indagini, coordinate dalla Procura di Milano e svolte in Italia e non solo, all’alba di oggi oltre 300 uomini della Polizia Postale hanno eseguito perquisizioni e arresti ... degli ultimi ...

Oltre 300 uomini della polizia postale stanno eseguendo perquisizioni e arresti in 53 province e 18 regioni dopo un'operazione d'indagine sotto copertura durata diversi mesi durante i quali gli agenti ...Dopo lunghe indagini, coordinate dalla Procura di Milano e svolte in Italia e non solo, all’alba di oggi oltre 300 uomini della Polizia Postale hanno eseguito perquisizioni e arresti ... degli ultimi ...