Pedofilia online | maxioperazione Polpost su Telegram e Whatsapp | perquisizioni e arresti in 18 regioni

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oltre 300 uomini impegnati per mesi: individuati 140 gruppi in tutto il mondo che si scambiavano materiale pedopornografico. Sui 432 indagati, 81 sono italiani

Maxioperazione antipedofilia online della polizia in tutta Italia: dalle prime ore dell'alba oltre 300 uomini della Polizia Postale stanno eseguendo perquisizioni e arresti, in flagranza, in 53 ...Pornhub, lotta dura alla pedofilia: cancellati 9 milioni di video. E c'è un'importante novità: solo gli utenti verificati potranno postare ...