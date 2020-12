Pd Campidoglio | dipendenti Roma Metropolitane senza stipendio | subito trattativa

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)– Questa mattina il Gruppo del Partito Democratico in, insieme alla deputata Patrizia Prestipino e al consigliere regionale Eugenio Patane’, si e’ ritrovato al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori di: “Siamo preoccupati per il mancato pagamento degli stipendi di novembre, dicembre e tredicesima. Notizia di questa mattina la possibilita’ dell’avvio di una trattiva al fine di sbloccare i pignoramenti che hanno portato al blocco degli stipendi.” “Confidiamo in una tempestiva soluzione da parte diCapitale per dare risposte immediate ai lavoratori che sono in sciopero per i prossimi tre giorni, a cui va tutta la nostra vicinanza.” “Dopo l’accanimento da parte della giunta Raggi nei confronti della societa’ di...

Raggi, M5s e Pd sono in attesa della sentenza per il caso Marra, ma la corsa per il Campidoglio sembra essere una gara al ... Mortificante tenere in piedi un tavolo del centrosinistra che dipende dai ...Al via oggi lo sciopero di tre giorni dei dipendenti di Roma Metropolitane. I lavoratori si sono radunati in via Tuscolana 171, davanti alla sede dell’azienda municipalizzata, già in liquidazione dall ...